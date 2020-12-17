Китай назвали главной угрозой для морского господства США

В новом докладе военно-морских сил (ВМС) США Китай назван главной угрозой для мирового господства американского флота, пишет Newsweek.

В качестве основных конкурентов в документе выделены России и Китай, однако именно Пекин, а не Москва описан как наибольшая причина для беспокойства. «Мы отдаем приоритет конкуренции с Китаем из-за его растущей экономической и военной мощи, растущей агрессивности и продемонстрированного намерения доминировать в своих региональных водах и переделать международный порядок в свою пользу», — говорится в тексте доклада.

Отмечается также, что Коммунистическая партия Китая вкладывает большие средства в модернизацию своей техники и оснащение ее передовыми системами. Затраты Пекина на вооружение оценивают в 261 миллиард долларов. Эта сумма уступает американским 686 миллиардам долларов, однако Вашингтон считает целью Китая прекращение господства США в Азии.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф сравнил угрозу США от России и Китая. По его мнению, в этом вопросе Москва не может конкурировать с Пекином, так как китайская экономика — вторая в мире, в то время как экономика России не входит даже в первую десятку.