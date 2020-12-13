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Пентагон высоко оценил профессионализм российских военных

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Марк Милли
Марк Милли
Фото: Alex Brandon / Associated Press

Руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли высоко оценил профессионализм российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью Wall Street Journal представитель Пентагона заявил, что вооруженные силы России представляют собой вызов и угрозу для США. Он особо отметил умение российских военных находить нетрадиционные решения поставленных задач, а также уровень и боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии.

Марк Милли возглавлял штаб Армии США с 2015 года, в 2018 году стал руководителем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. За время своей военной карьеры он среди прочего участвовал во вторжении в Панаму, американской военной операции в Гаити, входил в миротворческий контингент НАТО в Боснии и Герцеговине, воевал в Ираке и Афганистане.

В начале декабря сообщалось, что в ходе виртуального оборонного форума Милли назвал Россию, Северную Корею, Иран и террористов вызовами, с которыми необходимо считаться. Также он заявил, что значительной угрозой для США является Китай.

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