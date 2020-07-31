В США рассказали об исторических изменениях в мировом ядерном балансе

США в ближайшие десять лет впервые получат сразу двух соперников в лице России и Китая, обладающих ядерным потенциалом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Стратегического командования (СТРАТКОМ) американских ВС адмирала Чарльза Ричарда.

По словам Ричарда, Китай уже близок к созданию ядерной триады и к концу десятилетия сможет стать стратегическим конкурентом США на равных условиях. Таким образом, США придется соперничать одновременно с Китаем и Россией.

Адмирал также отметил, что Китай уже превосходит США по скорости расширения общего военного потенциала, разрабатывая новые системы управления и повышая боеготовность. Москва же в последние 15 лет проводит как модернизацию систем военного управления, так и работает над повышением эффективности учений, и ей на 70 процентов удается достичь своих целей.

Ранее Ричард заявил, что создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны (ПРО), позволяющей защититься от российских ракет, технически нереализуемо и угрожало бы стабильности. Данное заявление он сделал в ответ на вопрос, прозвучавший на слушаниях в подкомитете комитета по делам ВС палаты представителей Конгресса США, о том, способна ли система ПРО США защититься «от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны России».