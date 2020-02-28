США признали технически нереализуемой защиту от России

Создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны (ПРО), позволяющей защититься от российских ракет, технически нереализуемо и угрожало бы стабильности, передает ТАСС заявление главы Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) США адмирала Чарльза Ричарда.

На слушаниях в подкомитете комитета по делам ВС палаты представителей Конгресса США руководителя спросили о том, способна ли система ПРО США защититься «от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны России».

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«Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания России и Китая», — признал Ричард.

Ранее в феврале адмирал заявил, что США в ближайшие годы, пока у страны не появится гиперзвуковое оружие, будут защищаться от России и Китая в этой сфере с помощью сдерживания.

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