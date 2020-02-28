Умер создатель Су-34

27 февраля умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.

Создателю российского многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика было 84 года. Работы по самолету Мартиросов возглавил в 1991 году, когда машина проходила летные испытания. На вооружение Су-34 был принят в 2014 году.

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В январе «Известия» писали, что ВКС России получат Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии.

В августе 2019 года в рамках учения по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил России, проходившего в Центральном военном округе, 12 боевых самолетов Су-34 и 2 транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане.

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