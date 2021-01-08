Назван самый популярный российский телеканал

Компания ECI Media Management, специализирующаяся на медиааудите, назвала самый популярный по итогам 2020 года российский телеканал. Об этом пишет РБК.

Лидером рейтинга стал канал «Россия 1», занявший первое место пятый год подряд. Его средняя дневная аудитория составила 2,6 миллиона человек старше четырех лет (рейтинг канала таким образом равнялся 1,9 процента).

На втором месте — «Первый канал» с результатом 2,2 миллиона человек в день и 1,6 процента, на третьем — НТВ (2,1 миллиона, 1,5 процента).

Результаты исследования показали, что наибольшее количество зрителей «России 1» сосредоточено в крупных городах, в малых городах и селах канал смотрят реже.