В «Газпром-медиа» объяснили причину закрытия «Дома-2»

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа», в состав которого входит телеканал ТНТ, Александр Жаров объяснил причины закрытия реалити-шоу «Дом-2». В интервью «России 24» он заявил, что проект стал убыточным. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам Жарова, в течение последних двух лет реалити-шоу было нерентабельным. При этом гендиректор «Газпром-медиа» подчеркнул, что «проект был достаточно дорогим». Он отметил, что до того как принять решение о закрытии, руководство канала предприняло несколько попыток изменить что-то в шоу, которые, однако, оказались безуспешными.

ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» 18 декабря. Причиной такого решения назвали низкие рейтинги программы и отказ рекламодателей от сотрудничества с проектом. За 16 лет реалити-шоу неоднократно осуждали из-за поведения участников программы, которые ссорились и дрались друг с другом. Проект регулярно пытались закрыть общественные деятели и депутаты.

Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году, но не для телеканала ТНТ. Утверждалось, что в настоящее время ведутся переговоры о площадке для трансляций. Среди кандидатов упоминались онлайн-кинотеатры, «СТС Медиа» и телевизионный оператор «Триколор». Однако официального подтверждения этой информации пока нет.