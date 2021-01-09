Сын Никаса Сафронова заявил о потере антител после вакцинации из-за пьянства

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал об изменениях, произошедших с ним после вакцинации от коронавируса. Его слова приводит «Собеседник».

Музыкант заявил, что после первой прививки на COVID-19 у него начались осложнения: рука распухла и на ней образовались гематомы. Кроме того, он отметил, что несмотря на полную вакцинацию, антитела у него не выработались. «Спустя четыре недели после второй прививки я сдал тест на антитела. И с удивлением обнаружил, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины!» — сказал Затравкин.

По словам музыканта, из-за этого он по прежнему соблюдает все ограничения и сидит на самоизоляции. Позже пианист предположил, что вакцина могла не прижиться из-за его пьянства: за трое суток до повторной процедуры он оказался на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь. «Видимо, из-за спиртного я и потерял свои драгоценные антитела. Это говорит о том, что решаясь на вакцинацию, нужно соблюдать все рекомендации врачей», — сказал музыкант, добавив, что мечтает сделать третий укол, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.

Ранее в январе заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что решение о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» было принято с учетом его эффективности. По его словам, были получены данные о безопасности аденовирусной платформы, которую использовали для создания вакцины.