Россиянин пришел сделать МРТ и умер

В Подмосковье россиянин умер в медицинском кабинете клиники, куда пришел сделать МРТ. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, трагедия произошла в частном заведении на Куркинском шоссе. 87-летний пенсионер самостоятельно приехал в клинику. Когда он пришел в кабинет, ему стало плохо.

Мужчина потерял сознание и скончался. По словам родных, он на протяжении нескольких дней жаловался на сильные болив пояснице.

Сейчас выясняются причины смерти. По предварительной версии у пенсионера случился сердечный приступ.

В октябре прошлого года житель Белгорода умер в коридоре местной больницы. Несмотря на просьбы о помощи, к нему якобы не подошел ни один врач. Как рассказал бывший пациент больницы Максим Титаренко, в больнице нет никакого лечения, к пациентам никто не подходил. По его словам, за трое суток умерли двое. Сам он объявил голодовку из-за условий в больнице, после чего его и еще нескольких пациентов перевели на лечение в другое учреждение.