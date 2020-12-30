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Россиянин пришел на встречу с главой города и умер в коридоре мэрии

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Геннадий Чумичев
Геннадий Чумичев
Фото: @biysk_infa

В городе Бийск в Алтайском крае директор местного водоканала Геннадий Чумичев пришел на встречу с главой города и умер в коридоре мэрии. По данным пресс-службы администрации города, у мужчины случился сердечный приступ, пишет «Интерфакс».

Пресс-служба подтвердила и факт гибели начальника водоканала, отметив, что между ним и мэром Александром Студеникиным конфликтов не было. «Этот трагический случай произошел в здании администрации, но не в приемной, а у приемной главы города — в коридоре. (...) Его попросили подождать на диванах в коридоре, так как у главы города было совещание. Там и случился сердечный приступ», — рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что бывший мэр города Миасс Челябинской области умер в закрытом отделении больницы после двух перенесенных операций. Причиной его смерти стали хронические заболевания. Ардабьевский был задержан в Миассе 30 сентября 2013 года, в тот же день его этапировали в Москву. 1 октября 2013-го он был помещен под арест. Его связывали с «турбазовской» ОПГ, терроризировавшей Южный Урал, и организацией двух убийств. Он был известен в криминальных кругах как Арда. Лидера «турбазовских» Сергея Чащина приговорили к 11,5 года лишения свободы за несколько тяжких преступлений.

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