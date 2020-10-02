Авторитетный мэр Арда от «турбазовской» ОПГ умер в «Матросской Тишине»

В московском СИЗО «Матросская Тишина» умер бывший мэр города Миасса Виктор Ардабьевский, который обвинялся в бандитизме и заказных убийствах и провел под стражей семь лет. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

Он скончался 2 октября в московской больнице от воспаления поджелудочной железы. Ардабьевский находился там с 18 сентября, сообщили ТАСС в столичном управлении ФСИН. Предварительная причина смерти — хронические заболевания, пояснили в ведомстве. Экс-чиновник умер в закрытом отделении 20-й больницы после двух перенесенных операций, уточняет Telegram-канал «112».

Авторитетного мэра связывали с «турбазовской» ОПГ, терроризировавшей Южный Урал. Ардабьевский был известен в криминальных кругах как Арда. Его задержали сотрудники ФСБ в 2013 году. Лидера «турбазовских» Сергея Чащина приговорили к 11,5 года лишения свободы за несколько тяжких преступлений.

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