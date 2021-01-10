В Казахстане подвели первые итоги выборов в парламент

Правящая в Казахстане партия «Нур Отан» набрала на выборах в Мажилис (нижнюю палату парламента республики) 72 процента голосов. Об этом говорится в первых результатах экзитпола, обнародованного объединением «Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии"», передает ТАСС.

По итогам исследования, в парламент Казахстана также могут пройти Народная партия Казахстана, которая набрала 9,54 процента голосов, и «Ак жол» с результатом в 10,2 процента голосов.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже поздравил членов возглавляемой им правящей партии «Нур Отан» с победой на выборах. «Предварительные результаты экзитпола показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны и улучшение благосостояния с нашей партией», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти с протестами из-за выборов депутатов нижней палаты парламента, не будут приниматься репрессивные меры. По его словам, силовики будут действовать в соответствии с законом.

10 января в Казахстане прошли очередные выборы депутатов Мажилиса, в которых участвуют пять партий. Для прохождения в парламент требуется преодолеть семипроцентный барьер. Для формирования состава Мажилиса необходимо избрание не менее двух партий.