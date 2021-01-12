Женщина нашла в грязи наконечник стрелы времен Ричарда Львиное Сердце

Археолог-любитель в Лондоне, Англия, нашла редкий наконечник стрелы, которая могла быть выпущена из Лондонского Тауэра около 900 лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

33-летняя Моника Баттлинг-Смит (Monika Buttling-Smith) обнаружила наконечник стрелы для средневекового длинного лука вниз по течению от крепости по реке Темзе. «В этом году я впервые вышла на поиски. Я счастлива уже, когда нахожу простую монетку или окаменелость. Но когда я нашла это, у меня замерло сердце», — рассказала англичанка.

Наконечник размером 5 на 12 сантиметров поврежден, что позволяет предположить, что он достиг цели. Находка датируется 1100-1300 годами — временами правления Ричарда Львиное Сердце и его брата Иоанна Безземельного.

Учитывая, как быстро ржавеет железо, вероятнее всего, наконечник сохранился благодаря тому, что после выстрела попал в грязь на дне реки.

В Англии считается незаконным искать древности или поднимать найденные предметы на берегах Темзы в Лондоне без специального разрешения, которое выдается руководством порта Лондона.

Несмотря на то, что разрешения есть у 15 тысяч человек, наконечники стрел — редкая находка. Сейчас наконечник оценивают специалисты.

Ранее сообщалось, что житель английского города Уайтхейвен, графство Камбрия, нашел с помощью металлоискателя золотое украшение времен бронзового века. Специалист опознал в нем шейную гривну (торквес) — украшение из золота, которое богатые люди носили для демонстрации достатка: ювелирному изделию в 22 карата около четырех тысяч лет.