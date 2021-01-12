Нобелевский лауреат выступит на Гайдаровском форуме

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг выступит на Гайдаровском форуме-2021. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в «Ленту.ру». Выступление состоится 14 января в рамках дискуссии «Устойчивое развитие: идеальная картина мира или реальная перспектива». Эксперты обсудят перспективы достижения целей устойчивого развития в современных реалиях.

В дискуссии также примут участие вице-президент государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков, гендиректор рейтингового агентства RАЕХ Дмитрий Гришанко, аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев, руководитель направления по устойчивому развитию Центра международных и сравнительно-правовых исследований Жан-Клод Кнебелер.

Кроме того, в мероприятии будут участвовать научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев и вице-президент по устойчивому развитию Всемирного банка Юрген Фогель.

Гайдаровский форум пройдет 14-15 января 2021 года на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). В его рамках проведут в общей сложности 100 мероприятий. Из-за эпидемиологических ограничений форум пройдет в гибридном формате: эксперты и спикеры примут участие в дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, где профессионально оборудуют девять телестудий. Наблюдать за ходом обсуждений все участники-зрители смогут онлайн.