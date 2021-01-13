Водитель заехал в воду по указанию навигатора и утонул

Водитель в индийском городе Аколе, штат Махараштра, заехал в воду, следуя указаниям навигатора Google Maps, и утонул. Об этом сообщает издание The Indian Express.

34-летний Сатиш Гуле (Satish Ghule) работал в компании, принадлежащей 42-летнему бизнесмену Гуру Шехару (Guru Shekhar). Гуле лишился работы из-за пандемии коронавируса, но Шехар нанял его в качестве личного водителя.

В ночь на воскресенье, 10 января, Гуле вез Шехара и его 44-летнего друга Самира Раджуркара (Sameer Rajurkar) на гору Калсубай, где мужчины собирались отправиться в пеший поход.

По дороге компания заблудилась и решила построить маршрут в Google Maps, в результате чего заехала в воду. Заместитель руководителя местной полиции Рахуль Мадне (Rahul Madhne) пояснил: «Там есть мост, который работает восемь месяцев в году. Но в течение четырех месяцев после сезона дождей вода с плотины выпускается, и мост уходит под воду, в это время по нему нельзя ездить».

В полиции уточнили, что местные жители знают, что мост находится под водой, поэтому избегают этого маршрута. В темноте водитель и пассажиры не увидели воду и случайно заехали в нее. Они смогли открыть окно автомобиля и выбраться. В результате Шехар и Раджуркар выплыли к берегу. Гуле, который не умел плавать, погиб.

Тело Гуле выловили из воды ранним утром в воскресенье и доставили в больницу. Врачи констатировали смерть мужчины.

Ранее сообщалось, что в английском городе Рипон, графство Северный Йоркшир, бригада спасателей достала из реки фургон, который водитель загнал в водоем по указанию навигатора. В результате происшествия никто не пострадал.