Глупый водитель доверился навигатору и заехал в реку

В английском городе Рипон, графство Северный Йоркшир, бригада спасателей достала из реки фургон, который водитель загнал в водоем по указанию навигатора. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Во вторник, 1 октября, группа пожарных и полицейских выехала на вызов к находящимся в реке Юр людям. В дорогостоящей спасательной операции участвовали двадцать специалистов. Белый фургон, в котором сидели двое мужчин и собака, вытянули на сушу. В результате происшествия никто не пострадал.

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Водитель объяснил, что пытался пересечь реку, следуя по маршруту, который проложил им спутниковый навигатор.

Управляющий пожарной части Энди Криси (Andy Creasy) поделился фотографиями с места инцидента в своем Twitter-аккаунте. Он назвал поступок водителя безрассудным и глупым. «Ну и ну, а какой в этом был смысл? Невероятно, что за люди!» — негодовали пользователи сети. «Отсутствие мозгов не лечится», — поддерживали другие комментаторы.

В 2016 году сообщалось, что жительница канадской провинции Онтарио заехала на машине в озеро из-за того, что следовала указаниям GPS-навигатора. Женщина пропустила нужный ей поворот и загнала машину в залив Джорджиан-Бей озера Гурон.

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