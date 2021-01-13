Обезьяна пробралась в дом и покусала годовалого ребенка

Дикая обезьяна в малайзийском городе Баттерворт пробралась в дом и искусала годовалого ребенка. Об этом сообщает издание The Star.

Днем в субботу, 9 января, мать годовалого Махаммада Исираффи Данияла Аннура Росмади (Muhammad Isyraffie Daniyal Annur Rosmadi) услышала крик сына и прибежала к нему в гостиную с кухни. Она увидела, что мальчик лежит на бетонном полу, за метр от матраса. Ребенок был весь в крови.

Рядом с мальчиком сидела обезьяна. Она увидела взрослого человека и убежала. Женщина сразу сообщила о произошедшем мужу.

У ребенка остались следы укусов животного на голове, животе и щеке. Его госпитализировали. Утром в воскресенье мальчика перевели в другую больницу, где врачи зашили ему раны от укусов. Росмади проведет под наблюдением медиков еще около двух недель.

Мать ребенка рассказала, что в момент происшествия находилась на кухне вместе с его бабушкой и готовила для него молоко. Она утверждает, что незадолго до инцидента она проверила, как дела у сына: мальчик только проснулся и лежал на матрасе. Его отец ушел в магазин. Все окна и двери в доме были закрыты.

В полиции установили, что на мальчика напал крупный самец обезьяны. Местные жители часто видели это животное в окрестностях, однако оно впервые напало на человека. Сотрудники правоохранительных органов сообщили о произошедшем в службу охраны дикой природы, чтобы специалисты поймали обезьяну.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Музаффарнагар, штат Уттар-Прадеш, стая обезьян убила 13-летнюю девочку, которая снимала белье на крыше. Приматы оттеснили ее к краю крыши, она оступилась и упала на землю.