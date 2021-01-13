Телеведущий предложил похудеть людям с ожирением и подвергся критике

Ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) подвергся критике после того, как предложил похудеть людям с ожирением. Об этом сообщает The Mirror.

Морган затронул эту тему во время обсуждения новой обложки журнала Cosmo, на которой изображена плюс-сайз-модель, выполняющая спортивную тренировку. Рядом с женщиной редакторы разместили надпись «Это нормально» (This is healthy).

По словам ведущего, подобные сообщения являются безответственными, поскольку «поощряют ожирение» во время пандемии коронавируса. Считается, избыток жира в организме повышает риск появления осложнений у больных COVID-19.

«Вот мой совет людям — если вы страдаете ожирением, худейте», — заявил Морган в ходе общения с коллегами.

Многие зрители раскритиковали ведущего за его «жестокие слова» об ожирении. Некоторые признали, что сам Морган не обладает идеальной фигурой, поэтому не имеет права ругать людей с ожирением. Часть комментаторов сказали, что им понравилась идея обложки Cosmo, потому что на ней полная женщина тренируется, вместо того чтобы употреблять вредную пищу.