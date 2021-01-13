Глава Сбербанка Герман Греф обсудит со школьниками будущее российского образования обсудят на Гайдаровском форуме. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в «Ленту.ру».

Свой взгляд на то, как в сложившихся условиях будет развиваться система образования во всем мире, и России в частности, представят участники экспертной дискуссии «Будущее образования в России» — заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института Михаил Бурцев, студент первого курса Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Кузнецов, а также ученик 11 класса Владимир Сачков. Греф выступит в качестве модератора дискуссии.

Гайдаровский форум пройдет 14-15 января 2021 года на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). В его рамках проведут в общей сложности 100 мероприятий. Из-за эпидемиологических ограничений форум пройдет в гибридном формате: эксперты и спикеры примут участие в дискуссиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС, где профессионально оборудуют девять телестудий. Наблюдать за ходом обсуждений все участники-зрители смогут онлайн.