Тату-модель снялась в крошечном бикини из защитных масок и вызвала споры в сети

Тату-модель смастерила бикини из защитных масок и снялась в нем, чтобы привлечь внимание своей аудитории к проблеме пандемии коронавируса. На ее фото обратили внимание Daily Star.

Мара Инкериал (Mara Inkperial) из Саксонии, Германия, заявила, что в настоящее время живет в эпицентре случаев заражения COVID-19. Героиня материала, чье тело почти полностью покрыто татуировками, разместила в Instagram откровенное фото в самодельном крошечном купальнике из средств индивидуальной защиты белого цвета. Таким образом она призвала своих подписчиков носить маски и следовать правилам безопасности в период пандемии.

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Публикация модели набрала больше 14 тысяч лайков и вызвала споры в сети. Одни пользователи принялись ругать Инкериал за трату масок. «Круто, ты потратила впустую маски, которые пытается заполучить вся планета», «Зачем тратить маски таким образом? Тебе должно быть стыдно за себя», «Почему бы вам не передать эти маски больницам?» — возмущались они. Однако другие юзеры выступили в защиту модели. «Какое великолепие. Люби и будь в безопасности», «Мне нравится, как такой комплект сочетается с маской для лица», «Вы делаете маски сексуальными», — писали подписчики.

В октябре 2020 года британская телеведущая Лиззи Канди опубликовала аналогичный снимок. Она создала бикини из голубых медицинских масок и попозировала в самодельном костюме в собственном доме. Образ 52-летняя знаменитость дополнила еще одной маской на лице. При этом описанный кадр возмутил ее фанатов.