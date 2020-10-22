52-летняя телеведущая снялась в бикини из защитных масок и возмутила фанатов

Британская телеведущая Лиззи Канди (Lizzie Cundy) создала бикини из защитных масок и снялась в нем для соцсетей. На фото в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

52-летняя знаменитость попозировала в самодельном костюме в собственном доме, дополнив наряд еще одной маской на лице. «Никаких шансов!» — заявила она в описании к снимку, который за несколько часов после публикации набрал две тысячи лайков.

Фанатов возмутил откровенный пост Канди и они высказались на эту тему в комментариях. «Тебе что, совсем скучно? Сколько тебе лет?», «Главное не перепутай потом трусы с маской для лица», «Надеюсь, кто-нибудь распылит вирус в саду этой леди», «Печально видеть такое, ведь пандемия еще не закончилась», «Постыдись», — писали они.

Как отмечает издание, Лиззи Канди часто размещала снимки в купальниках в период карантина, из-за чего не раз сталкивалась с негативной реакцией своих подписчиков.

В августе модель журнала Playboy тоже смастерила бикини из защитных масок и снялась в нем в знак окончания пандемии коронавируса. 27-летняя Ясмин Сантос показала в Instagram фотографию, на которой она позирует в полный рост на фоне голубой двери. Она рассказала, что, когда пришла в таком виде на пляж, люди смотрели на нее с недоверием, однако вскоре они привыкли к ее «бикини».