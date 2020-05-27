Женщина прошлась по улице в бикини из масок ради протеста против карантина

Американка прошлась по улице в купальнике из защитных масок ради протеста против карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и была обругана в сети. Об этом сообщает Daily Star.

На размещенных кадрах Давида Сал (DaVida Sal) позирует напротив супермаркета Trader Joe's в бикини из голубых медицинских масок и босоножках бежевого цвета. Ее также запечатлели с продуктами в руках и маске, которой она закрыла глаза.

В своих соцсетях блогерша утверждает, что пандемия коронавируса — это обман, использующийся для ограничения свободы людей. «Я не должна бездумно следовать этим правилам», — подчеркивает Сал.

Пользователи сети раскритиковали американку за бесполезное использование средств индивидуальной защиты, которых не хватает медицинским работникам в больницах. «Я вижу, что кто-то использует маски, которые не так легко найти, чтобы отчаянно привлечь к себе внимание», «Это эгоизм и неуважение к людям, которые болеют или потеряли своих близких», «Ношение маски и соблюдение дистанции — самые легкие способы остановить вирус без какого-либо лечения», — высказывались они.

15 мая немецкую модель обругали за бикини из медицинских масок во время пандемии коронавируса. Джилл Харденер (Jill Hardener) поделилась снимком, на котором ее лицо и обнаженное тело прикрывают белые защитные маски. Большинство поклонников знаменитости возмутило неуместное поведение девушки. «Это высшая степень глупости», — комментировали юзеры.

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