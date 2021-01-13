Спрогнозированы изменения цен на отели в России и за границей в 2021 году

Российские туроператоры спрогнозировали изменения цен на отели в России и за границей в текущем туристическом сезоне. Об этом в эфире РБК-ТВ (запись доступна на сайте канала) рассказал гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

«Есть вероятность того, что цены за рубежом в целом вырастут. Но обязательно будут отели, которые не будут повышать стоимость своих услуг. Возможно, ряд гостиниц будут даже давать большие скидки», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, на стоимость туров в целом будут влиять несколько факторов, в частности курс рубля, затраты иностранных отельеров на подготовку объектов размещения в соответствии с «антиковидными» протоколами в их странах, а также стоимость авиаперевозки.

При этом цены на отдых на отечественных курортах будут зависеть от масштабов спроса, считает Арзуманов. «Если спрос будет огромным, то российские отели будут повышать цены. Если же границы откроются в больших масштабах, чем сегодня, то будет некоторый отток туристов с внутренних направлений и рост цен будет меньше», — заключил он.

Также российские туроператоры вычислили ключевую дату, после которой можно будет судить о судьбе курортного сезона текущего года в условиях пандемии коронавируса — речь идет о 1 марта. В целом в текущем году есть два сценария функционирования туристического рынка: первый подразумевает активную вакцинацию по всему миру и постепенный спад вспышки COVID-19, а второй — медленные темпы или отсутствие эффекта от прививок и очередная потеря сезона с точки зрения путешествий.