Умер предсказавший войну в Чечне политик

На 73-м году жизни умер Амин Осмаев, бывший член Совета Федерации, занимавший должность председателя палаты представителей народного собрания Чечни. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Политик умер в своей квартире на западе Москвы 5 января. «Причина смерти устанавливается, тело направлено в морг для проведения экспертизы», — сообщил собеседник издания.

Осмаев известен как один из тех, кто предсказал войну в Чечне после прихода к власти Джохара Дудаева. В интервью «Кавказскому узлу» за 2004 год он вспоминал, что Дудаев еще в начале 90-х говорил о независимости и суверенитете Чечни. Сам же Осмаев еще до провозглашения Дудаева вступил в оппозицию. «Я предупреждал Дудаева, что такой ход событий приведет к крови и войне. Но он мне сказал, что даже если 70 процентов чеченцев погибнет, остальные 30 будут жить свободными», — говорил Осмаев.

В 1994 году в Чечне началась первая чеченская кампания, целью которой было возвращение контроля Москвы над территорией республики. Война завершилась в августе 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений, но решение о статусе региона было отложено. Подписание соглашений не привело к ожидаемым изменениям, и в 1999 году началась вторая чеченская война (официально — вторая чеченская кампания), активная фаза которой продлилась до весны 2000-го. Годом полного завершения конфликта считается 2009-й.

Осмаев входил в состав правительственной Комиссии по переговорам о прекращении боевых действий, а после войны занимался восстановлением органов власти в Чечне. С 1996 по 1998 год он был сенатором, но оставил свой пост, пишет «Комсомольская правда». После Совфеда Осмаев возглавил один из филиалов «Центра содействия стабильности» и участвовал в круглом столе по вопросам урегулирования чеченского кризиса в Страсбурге в составе делегации республики.