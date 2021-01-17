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В Крыму ответили на слова бывшего канцлера Германии о присоединении полуострова

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о присоединении полуострова к России. Об этом сообщает РИА Новости.

Гемпель отметил, что по поводу возвращения Крыма в состав России высказываются многие политики. «К сожалению, многие из них при этом забывают о самом главном — безудержном стремлении и желании крымчан вернуться на свою историческую родину», — заявил он. Политик назвал референдум «финальным аккордом» в вопросе принадлежности Крыма, так как в свое время он оказался в составе Украины «по грубейшей ошибке».

Ранее Шредер вспомнил о расширении НАТО перед присоединением Крыма к России. В случае вступления Украины в военно-политический блок Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса, указал он. При этом он назвал возвращение полуострова нарушением международного права, отметив неэффективность антироссийских санкций.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны ЕС и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.

Предыстория: Бывший канцлер Германии вспомнил о расширении НАТО перед присоединением Крыма
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