Глава МИД Украины обвинил в слабости экс-канцлера Германии Шредера

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил в слабости экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, назвавшего карликом украинского посла. Об этом сообщает dsnews.ua.

«Это признак слабости — когда вам приходится использовать такой язык вместо аргументов. Конечно, я стою на стороне своего посла. Он защищал правду о роли господина Шредера в Российской Федерации», — цитирует издание интервью Кулебы Bild.

Министр выразил надежду, что Шредер «сможет собраться и продолжить дискуссию в рамках европейских стандартов». Кулеба также заявил, что бывший канцлер лоббирует энергетические интересы России, и эта работа очень хорошо оплачивается.

Шредер назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника карликом за то, что тот раскритиковал его призывы снять санкции с России. Замглавы украинского МИД Василий Боднар счел слова немецкого политика подлыми и низкими. Сам Мельник обвинил Шредера в унижении всех украинцев и припомнил ему преступления немецких нацистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!