Украина назвала подлым заявление бывшего канцлера ФРГ Шредера о после-карлике

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар назвал подлым и низким заявление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, обозвавшего украинского посла карликом. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Очень подло и низко как для экс-канцлера Германии, но, как говорится, "с кем поведешься, от того и наберешься". Этот комментарий Шредера — предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим!» — заявил Боднар.

Ранее Шредер обозвал посла Украины в Германии Андрея Мельника, раскритиковавшего его призывы снять санкции с России. «Не стоит докучать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?» — возмутился Шредер.

Мельник предлагал Шредеру заключить пари, что Крым «непременно вернется в лоно матери-Украины» еще при жизни бывшего канцлера.

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