Посол Украины обвинил Шредера в унижении украинцев и напомнил ему о нацизме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил бывшего канцлера Герхарда Шредера, назвавшего его карликом, в унижении украинцев и напомнил ему о преступлениях нацизма. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

По мнению дипломата, Шредер пытается обелить свой потрепанный в Германии имидж, однако его имя навсегда останется в истории «синонимом циничного лоббиста Кремля», потерпевшего провал.

Бывший канцлер теряет самоконтроль и переходит на личности, а его риторика в отношении посла является «дерзким унижением Украины и украинцев», уверен Мельник.

По его словам, украинцы не забудут, что в нацистской Германии их клеймили как недочеловеков. Третий рейх убил пять миллионов мирных жителей Украины, еще 2,4 миллиона вывез в рабство, и многие в ФРГ предпочли бы не вспоминать об этих преступлениях, заметил дипломат.

«Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей», — резюмировал посол.

Шредер обозвал Мельника за то, что тот критиковал его призывы снять санкции с России. МИД Украины назвал слова бывшего канцлера подлыми и низкими.

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