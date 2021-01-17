Отец отказался от ребенка из-за его имени

Отец отказался подписывать свидетельство о рождении ребенка из-за имени, которое вписала туда его мать. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина оказался неприятно удивлен тем, что мать его сына решила назвать ребенка в честь своего бывшего парня. Ребенок получил не только первое, но и второе имя бывшего ухажера. Отец отказался подписывать документы до тех пор, пока мать не согласится поменять имя на то, о котором они договорились еще до родов. Мужчина также признался, что рассматривает возможность того, чтобы сделать тест на отцовство.

Ранее финский суд обязал жителя города Эспо платить алименты за неродного ребенка. Жена родила ребенка в 2014 году. Спустя два года выяснилось, что биологическим отцом новорожденного был не муж, а ее любовник. Узнав об измене, мужчина подал на развод. Он запросил у суда снять с него отцовские обязательства, включая выплату алиментов. Его ходатайство отклонили.