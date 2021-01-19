Жившая в роскоши дочь россиянина посетовала на дефицит масла какао в тюрьме США

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье российского дальнобойщика, пожаловалась на дефицит веганской французской заправки и масла какао в тюрьме США. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 30-летняя аферистка ведет блог под названием «Дневники Анны Делви», а также страницу в Instagram, где рассказывает о своей жизни под стражей. В последнем посте девушка поделилась историей о влиянии пандемии коронавируса на ее жизнь в исправительном учреждении.

«В моей памяти навсегда останется момент, когда из-за какого-то сбоя в цепочке поставок продуктов питания они взяли на себя смелость заменить веганскую французскую заправку обычным голубым сыром. Как будто необходимость довольствоваться неорганической смесью зелени и брокколи была недостаточным наказанием… Я пережила часы мучений, когда они сказали, что масла какао, возможно, тоже никогда больше не появится в нашем магазине. Это было бы несправедливо по отношению к тем людям, у кого аллергия или отвращение к маслу ши — практически единственной доступной альтернативе», — написала она.

В мае 2019 года суд в Нью-Йорке приговорил Анну Сорокину к 12 годам заключения за хищение более 200 тысяч долларов. Ей предстояло провести в тюрьме четыре года, после чего оставшийся восьмилетний срок могли изменить на условный. Женщина в течение 10 месяцев выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей. Ее арестовали в июле 2017 года.

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Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась всем Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и начала тесно общаться с представителями высшего общества. Кроме того, Сорокина планировала открыть центр современного искусства, названного в ее честь. Девушка носила одежду люксовых брендов и оставляла щедрые чаевые в ресторанах, в связи с чем друзья не подозревали об обмане. В конечном счете выяснилось, что отец девушки сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров.

В октябре 2020 года стало известно, что Анна Сорокина выйдет из американской тюрьмы досрочно в связи с хорошим поведением. Отмечается, что осужденная выйдет на свободу 15 февраля 2021 года и будет депортирована из США в Германию.