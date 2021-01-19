В мире появился новый автогигант

Автопроизводители PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) завершили сделку по слиянию. В результате появился один из крупнейших автопроизводителей в мире — Stellantis NV, пишет Bloomberg.

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Stellantis станет четвертым по величине автогигантом в мире и сможет производить 8,7 миллиона автомобилей в год. Объединение позволит компаниям ежегодно экономить пять миллиардов евро. Руководить новой компанией станет генеральный директор PSA Group Карлос Таварес. Акции новой компании будут торговаться на биржах в Милане, Нью-Йорке и Париже.

Министерство финансов Италии в июне прошлого года предоставила FCA кредит в размере рекордных 6,3 миллиарда евро, чтобы спасти автогиганта от банкротства. Заем стал крупнейшим из всех, полученных кем-либо из автопроизводителей в Европе с начала пандемии COVID-19. Средства пошли на оплату труда сотрудников, услуг поставщиков, а также на запланированные инвестиции в национальный филиал.

Fiat Chrysler владеет брендами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram Trucks, а PSA — Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Больше нового альянса автомобилей продают только Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor.