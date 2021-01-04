Одобрено появление в мире нового автогиганта

Акционеры итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французского автопроизводителя PSA Group (владелец Peugeot, Citroen) в понедельник, 4 января, одобрили слияние компаний. Об этом говорится в пресс-релизе.

Как пишет Associated Press (AP), согласие акционеров, по сути — последний шаг перед завершением слияния и появлением новой компании. Она получит название Stellantis, станет четвертым по величине автогигантом в мире и ежегодно сможет производить 8,7 миллиона автомобилей. Объединение позволит компаниям ежегодно экономить пять миллиардов евро — больше, чем 3,7 миллиарда, о которых говорили в конце 2019-го.

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Руководить новой компанией будет генеральный директор PSA Group Карлос Таварес. Он также будет иметь решающий голос в 11-местном совете директоров, пишет агентство.

В пресс-релизе отмечается, что слияние должно быть завершено 16 января. Акции новой компании будут торговаться на биржах в Милане, Нью-Йорке и Париже. На европейских площадка они появятся 18 января, на американской — на день позже. После объявления об одобрении сделки акционерами бумаги FCA и PSA выросли в цене.

В конце декабря 2020-го компании получили одобрение на сделку от Еврокомиссии. О подписании обязывающего соглашения о слиянии Fiat Chrysler и PSA стало известно еще в декабре 2019-го.

Fiat Chrysler владеет брендами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram Trucks, а PSA — Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Больше нового альянса автомобилей продают Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor.