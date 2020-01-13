В мире исчезнет автогигант

В мире станет одним автогигантом меньше — руководство японского автомобильного концерна Nissan разрабатывает секретный план по выходу из альянса с корпорацией Renault на фоне скандала с экс-главой объединения Карлосом Гоном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Nissan планирует полностью развести с Renault работы в производственной и инженерно-технической сферах, а также осуществить перестановки в правлении компании. Издание отмечает, что партнерство Nissan и Renault уже было «токсичным», а ситуация с Гоном только подстегнула японскую сторону действовать быстрее.

Nissan — Renault вступили в альянс еще в 1999 году. Теперь же исчезновение этого союза, вероятно, заставит обе стороны искать новых партнеров в автомобильной индустрии, пишет издание. Только так компании смогут составить конкуренцию таким автогигантам, как союз Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot и совместное производство Volkswagen и Ford.

Карлоса Гона задержали в Японии в конце 2018 года и предъявили ему обвинения в сокрытии доходов на 80 миллионов долларов, а также списании личных убытков на 16 миллионов долларов на компанию. Затем Гона неоднократно выпускали под залог и вновь арестовывали. В декабре 2019 года стало известно, что топ-менеджер совершил побег из-под домашнего ареста и покинул Японию. Его спрятали в ящик и переправили через границу на частном самолете. По подсчетам Financial Times, побег обошелся Гону в 20 миллионов долларов, из них 14 миллионов — утраченный залог.

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