Бывшего главу Nissan в Японии допрашивали по семь часов в день

Адвокат бывшего главы Nissan Карлоса Гона Такаси Такано заявил, что его клиента во время заключения в токийской тюрьме допрашивали в среднем по семь часов в день без присутствия защитника. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на личный блог Такано.

Адвокат рассказал о том, что, согласно отчетности прокуратуры за 70 дней заключения его клиента, допросы проходили ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Кроме того, в течение трех дней Гона допрашивали по 11 часов подряд.

Он заявил, что предупреждал Гона о том, что тому не стоит ждать в Японии справедливого суда. В то же время Такано считал, что шансы на победу велики из-за неубедительности улик против бывшего главы Nissan, который обвиняется в сокрытии доходов на девять миллиардов иен (более 80 миллионов долларов) с 2010 по 2018 год и неуплате налогов на эту сумму.

8 января Гон впервые появился на публике после своего побега из Японии. Он дал пресс-конференцию, на которой выступил с критикой японской системы правосудия.

Гона арестовали в ноябре 2018 года, а в апреле следующего года освободили под залог, поместив его под домашний арест. В конце декабря 2019-го бывший менеджер сбежал из Японии, спрятавшись в коробке, которая через Турцию была отправлена в Ливан. У Гона имеется гражданство этой страны, а также Франции и Бразилии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!