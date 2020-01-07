Жену бывшего главы Nissan решили привлечь к ответственности

Власти Японии решили привлечь к уголовной ответственности Кэрол Гон — жену бывшего главы Nissan Карлоса Гона, сбежавшего в конце декабря из страны в Ливан от обвинений в мошенничестве. Об этом во вторник, 7 января, сообщает агентство Kyodo News.

Прокуратура Токио получила ордер на арест Кэрол Гон. Ее подозревают в даче ложных показаний на допросе в апреле прошлого года. Арестовать женщину в ближайшее время не получится — вместе с мужем она находится на своей исторической родине в Ливане.

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В конце декабря 2019 года Карлос Гон сбежал в эту ближневосточную страну из-под следствия, нарушив условия освобождения под залог. Побег был осуществлен на частном самолете через аэропорт Стамбула. Гон, скорее всего, находился в крупной коробке. По прибытии в столицу Ливана Бейрут бывший топ-менеджер японской компании заявил, что бежал «не от правосудия, а от политического преследования».

Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Он обвиняется в сокрытии доходов на 80 миллионов долларов и неуплате налогов с этой суммы, а также в том, что покрывал убытки от личных инвестиций за счет Nissan.

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