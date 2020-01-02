В побеге экс-главы Nissan из Японии нашли американский след

За организацию побега из Японии экс-главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона отвечали частные охранные компании из США и Ливана. Об этом со ссылкой на японские СМИ сообщает ТАСС.

Каким образом расследование вышло на американский след, источники издания Kyodo не уточнили. Ранее стало известно, что Гона вывезли в ящике с музыкальными инструментами на частном самолете.

В настоящее время топ-менеджер находится в Ливане, куда прибыл через Стамбул. Он встретился с президентом этой страны Мишелем Наим Ауном и заручился его поддержкой. У Ливана нет соглашения об экстрадиции с Японией, а кроме того, Гон является гражданином Ливана и пользуется уважением в стране.

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Сам бывший глава Nissan заявил, что бежал из-за политического преследования, потому что не хотел оставаться в заложниках у «фальсифицированного японского правосудия».

Гона задержали больше года назад — осенью 2018 года. Его освободили под залог при условии, что он не покинет страну. Также Гону запретили общаться со своей женой и руководителями дилерских центров.

Бывшего главу Nissan обвиняют в сокрытии доходов на сумму 80 миллионов долларов с 2011-го по 2015 год, а также в перекладывании на компанию личных расходов в размере 16 миллионов долларов. Сам он все обвинения опровергает. На фоне расследования в совокупности с общим снижением автомобильного рынка Nissan оказался в глубоком кризисе. После рекордного падения прибыли компания пошла на массовые увольнения.

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