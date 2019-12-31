Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками

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Карлос Гон
Карлос Гон

Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов. Его побег был осуществлен группой неких наемников, пишет Gulf News со ссылкой на ливанский телеканал MTV.

По его информации, наемники попали в дом Гона в Японии под видом музыкантов и забрали его в одной из коробок. Топ-менеджера привезли в небольшой аэропорт в провинции, откуда он вылетел в Турцию, после чего на частном самолете отправился в Ливан. По данным прессы, легально пересекать границу Гон не мог, поскольку все три его паспорта — ливанский, французский и бразильский — находятся у адвокатов.

Сообщается, что в Ливане топ-менеджер встретился с президентом Мишелем Наим Ауном и получил от государства гарантии безопасности. Гон является гражданином этой страны и пользуется там большим уважением. Кроме того, как отмечает MTV, между Ливаном и Японией не заключено соглашение об экстрадиции.

Сам Гон в кратком заявлении, распространенном 31 декабря, подтвердил, что находится в Ливане, и подчеркнул, что больше «не будет в заложниках сфальсифицированного японского правосудия». «Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования», — добавил он.

Карлос Гон был задержан осенью 2018 года, его несколько раз заключали под стражу и освобождали под залог, последний раз — в марте 2019-го. Согласно условиям освобождения под залог, ему запрещено покидать Японию, контактировать со своей женой Кэрол и руководителями дилерских центров Nissan в Омане и Ливане. Его обвиняют в сокрытии доходов на сумму 80 миллионов долларов и в том, что он переложил на Nissan личные убытки на 16 миллионов долларов. Гон не признал обвинения.

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