Появилась новая версия побега бывшего главы Nissan из Японии

Появилась новая версия побега экс-главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии: он покинул свой дом самостоятельно, а не в ящике с музыкальными инструментами, как сообщалось ранее. Об этом пишет японская газета Sankei Shimbun.

Уточняется, что Гон, который находился под домашним арестом, вышел на улицу 29 декабря 2019 года и больше не вернулся. По данным издания, бывший глава автоконцерна смог покинуть квартиру, когда за его домом прекратилась слежка частных детективов компании Nissan.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, рядом с домом Гона не было замечено никаких подозрительных личностей. Предполагается, что вечером в день побега он вылетел из международного аэропорта Кансай на частном самолете.

2 января сообщалось, что за организацию побега бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi отвечали частные охранные компании из США и Ливана. Каким образом расследование вышло на американский след, источники агентства Kyodo не уточнили. Ранее стало известно, что Гона вывезли в ящике с музыкальными инструментами на частном самолете.

В настоящее время топ-менеджер находится в Ливане, куда прибыл через Стамбул. Он встретился с президентом республики Мишелем Наим Ауном и заручился его поддержкой. У Ливана нет соглашения об экстрадиции с Японией, а кроме того, Гон является гражданином Ливана и пользуется уважением в стране.

Бывший глава Nissan заявил, что бежал из-за политического преследования, потому что не хотел оставаться в заложниках у «фальсифицированного японского правосудия».

Гона задержали больше года назад — осенью 2018 года. Его освободили под залог при условии, что он не покинет страну. Также Гону запретили общаться со своей женой и руководителями дилерских центров.

Бывшего главу Nissan обвиняют в сокрытии доходов на сумму 80 миллионов долларов с 2011 по 2015 год, а также в перекладывании на компанию личных расходов в размере 16 миллионов долларов. Все обвинения он опровергает. На фоне расследования в совокупности с общим снижением автомобильного рынка Nissan оказался в глубоком кризисе. После рекордного падения прибыли компания пошла на массовые увольнения.

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