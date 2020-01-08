Бывший глава Nissan впервые появился на публике после побега из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон впервые появился на публике после побега из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях. Об этом в среду, 8 января, сообщает Associated Press.

Он провел в пресс-конференцию в столице Ливана, где заявил о безосновательности обвинений, выдвинутых против него японской стороной. Также Гон охарактеризовал условия содержания под стражей в Японии как «пародию на права человека и уважение достоинства». При этом бывшего топ-менеджера сопровождала жена — Кэрол Гон, которую в Японии также хотят привлечь к ответственности.

Бывший глава Nissan вырос в Бейруте, имеет ливанское гражданство и пользуется большим уважением у местных жителей. В Ливане топ-менеджер встретился с президентом Мишелем Ауном и получил от государства гарантии безопасности. Кроме того, между Ливаном и Японией не заключено соглашение об экстрадиции.

О побеге Гона стало известно 31 декабря. Наемники попали в дом Гона в Японии под видом музыкантов и забрали его в одной из коробок. Топ-менеджера привезли в небольшой аэропорт в провинции, откуда он вылетел в Турцию, после чего на частном самолете отправился в Ливан. По прибытии в Бейрут бывший топ-менеджер японской компании заявил, что бежал «не от правосудия, а от политического преследования».

Гон был задержан в Японии в ноябре 2018 года. Он обвиняется в сокрытии доходов на 80 миллионов долларов и неуплате налогов с этой суммы, а также в том, что покрывал убытки от личных инвестиций за счет Nissan.

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