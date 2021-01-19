В глубинах океана нашли неизвестные науке организмы

Австралийские ученые обнаружили в глубинах океана ранее неизвестные виды хищных губок. Об открытии сообщается в журнале Zootaxa, кратко о научном исследовании рассказывает издание Science Alert.

Новые организмы — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix — обитают в определенном районе Большого Австралийского залива. Губки относятся к многоклеточным животным, которые добывают пищу путем фильтрации проточной морской воды. У них нет нервной, пищеварительной и кровеносной системы, однако некоторых хищные губки используют специальные ловчие механизмы для охоты.

Это первые хищные губки, встреченные в Южной Австралии, и они увеличивают общее число видов губок в регионе до 25.

Три новых вида образуют три новых рода, а также близкородственны новой неплотоядной губке Guitarra davidconryi. Они обитают на глубине от 163 до трех тысяч метров. Открытие было совершено с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, а также погружаемых пробоотборников.