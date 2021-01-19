Раскрыта возможная причина таинственных внезапных смертей

Специалисты Больницы Ленокс-Хилл раскрыли, что рост случаев таинственных внезапных смертей в различных районах Нью-Йорка коррелирует с распространением коронавирусной инфекции. Это указывает на то, что число умерших людей от COVID-19 может быть больше, чем по официальным данным. Об этом сообщается в статье, опубликованной в American Journal of Preventive Medicine. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные о результатах тестов на антитела среди жителей Нью-Йорка, собранные с 3 марта по 20 августа 2020, а также данные о смертях от внезапной остановки сердца с 20 марта по 22 апреля 2020 года. Для сравнения были взяты данные за тот же период в 2019 году. При этом учитывались такие факторы, как возраст, раса, доступ к медицинскому страхованию, образование и миграционный статус.

Ученые выявили положительную связь между числом внезапных смертей в районе и процентом положительных тестов на антитела к SARS-CoV-2. Однако не ясно, является ли эта связь причинно-следственной или обусловлена такими факторами, как затрудненный доступ к медицинской помощи из-за роста числа больных COVID-19. В то же время известно, что коронавирус способен вызывать осложнения с деятельностью сердечно-сосудистой системы, что также может быть причиной внезапных смертей.