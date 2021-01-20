10-летний японец располнел до 85 килограммов и наберет еще 20 ради успеха в сумо

10-летний японец Кюта Кумагаи располнел до 85 килограммов, чтобы добиться успеха в сумо и стать ёкодзуной. Об этом пишет AsiaOne.

Каждый день мальчик потребляет от 2,7 до четырех тысяч калорий — больше, чем требуется взрослому мужчине. К 12 годам, когда он окончит начальную школу, ему нужно набрать еще 20 килограммов. Тогда, по мнению его отца, у Кюты появится шанс попасть в одну из известных хэя (команд сумоистов).

Мальчик выходил на ринг еще в детском саду. Когда отец заметил у сына задатки сумоиста, он решил, что семье необходимо переехать в Фукугаву — токийский район, где начинали карьеру многие мастера этой борьбы. Там находится храм Номи-но Сукунэ — божественного покровителя сумо. Шесть раз в неделю Кюта посещает его для напряженных тренировок.

Чтобы подготовить ребенка к карьере сумоиста, всей семье приходится идти на значительные жертвы. «Я не играю в азартные игры, — говорит отец мальчика. — Вместо этого я поставил все на него». Пока Кюта оправдывает его надежды. Уже сейчас он вдвое крупнее своих сверстников и без труда побеждает ребят, которые на пять-шесть лет старше него. А в 2020 году ему удалось стать чемпионом мира по сумо среди детей до 10 лет.

В декабре 2020 года сообщалось, что российский сумоист Джамбулат Хатохов, к 17 годам весивший 230 килограммов, умер в 21 год. В детстве он принимал участие в программе «Большая стирка», после чего обрел известность.