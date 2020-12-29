Российский сумоист из Книги рекордов Гиннеса умер в 21 год

Российский сумоист Джамбулат Хатохов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, умер в 21 год. Об этом сообщил в Instagram президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарии (КБР), тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», — написал Губжев, однако причины смерти не раскрыл.

В 2003 году в 3,5 года Джамбулат Хатохов был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой и сильный мальчик в мире для своего возраста. Тогда его вес составлял 48 килограмм, а размер ноги — 32. К 17 годам его вес составлял 230 килограмм. В детстве он принимал участие в программе «Большая стирка», после чего обрел известность. Затем сюжет о нем сняли журналисты из Германии.

В 2019 году сообщалось о самом толстом человеке в мире, который похудел и остался с 95 килограммами лишней кожи. В 2016 году мексиканец Хуан Педро Франко (Juan Pedro Franco) достиг 590 килограммов, и его включили в Книгу рекордов Гиннеса как самого тяжелого в мире человека. Мексиканец не мог встать с постели и шесть лет не покидал свою комнату. Однако затем в течение трех лет он похудел на 330 килограммов.