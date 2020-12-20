Медработник простоял во льду более 2,5 часов и побил мировой рекорд

Житель Франции Ромен Вандендорп простоял более 2,5 часов в контейнере со льдом и побил мировой рекорд. Об этом пишет газета La Voix du Nord.

По данным издания, 34-летний медработник тренировался в течение двух лет, чтобы «расширить границы своей физиологии» — от джакузи в зимнее время до занятий спортом в Альпах. Мужчину погрузили в специальный прозрачный контейнер с дробленым льдом, температура внутри которого достигала минус 18 градусов по Цельсию. За экспериментом следили представители Книги рекордов Гиннеса и два независимых наблюдателя. В контейнере со льдом Ромен продержался 2 часа 35 минут и 33 секунды.

Делясь своими ощущениями, мужчина признался, что внутри него «происходило много чего». По его словам, в первый час эксперимента он «все контролировал», однако затем приходилось сохранять концентрацию, чтобы справиться с дрожью». «Я очень счастлив. Это доказывает, что не нужно быть суперменом, чтобы сделать что-то безумное», — добавил Ромен.

Свое достижение Вандендорп посвятил детям, больным раком. Газета отмечает, что от этого заболевания скончались его отец и 4-летняя племянница Огюстин. Незадолго до ее смерти была основана благотворительная ассоциация Wonder Augustine, собирающая средства на борьбу с опухолями мозга. При содействии Ромена организации удалось собрать 218 тысяч евро.

В мае российский парикмахер работал два дня без перерыва и установил мировой рекорд. Мастер из Костромы Влад Демидович постриг за это время 90 человек и попал в Книгу рекордов Гиннесса.