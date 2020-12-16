Выпивавшая 20 банок колы в день женщина рассказала о похудении на 58 килограммов

Жительница австралийского города Канберра, страдавшая от избыточного веса, рассказала о том, как ей удалось похудеть на 58 килограммов. Об этом пишет News.com.au.

33-летняя Адель Фаатите (Adele Fa’aeteete) располнела в 2018 году. Это был тяжелый момент в ее жизни: она потеряла сестру и мучилась от послеродовой депрессии. Женщина вспоминает, что питалась батончиками «Сникерс» и фастфудом, пила быстрорастворимый кофе и не меньше 20 банок кока-колы в день. Вскоре ее вес достиг 133 килограммов.

Я перестала общаться, отключила все аккаунты в соцсетях и заблокировала свой телефонный номер, так что людям, которым я была нужна, приходилось звонить моему мужу. Я никогда не смотрелась в зеркало, была постоянно сонной и изнуренной

По совету психолога Фаатите стала больше двигаться, затем взялась за питание. Женщина полностью отказалась от сахара, кофеина и очищенных углеводов, и перешла на рацион, состоящий из салатов, рыбы, курицы и трех литров воды в день. Кроме того, она стала ежедневно ходить в спортзал и за первые восемь недель потеряла 18 килограммов жира. Сейчас ее вес составляет 75 килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уоллингфорд, графство Оксфордшир, скрывавшая от друзей зависимость от фастфуда, сумела избавиться от вредных пищевых привычек и похудела на 44 килограмма без походов в тренажерный зал. Она поставила счетчик калорий на телефон и постепенно снизила норму до 1200 калорий в день.