Рыбачка и рыбак поймали самых больших рыб и стали мировыми рекордсменами

Международная ассоциация спортивной рыбалки (IGFA) признала рекордными две рыбы, пойманные в этом году у берегов американского штата Северная Каролина. Об этом сообщает WECT.

Первый мировой рекорд был поставлен 4 февраля, когда рыбачка Вики Хэммондс (Vickie Hammonds) из американского города Уилмингтон, Северная Каролина, поймала в районе Кьюри-Бич прибрежного королевского горбыля весом 1,7 килограмма. Самый тяжелый горбыль, которого удавалось поймать прежде, весил на 389 граммов меньше.

Вторым мировым рекордсменом стал Крейг Томпсон (Craig Thompson) из американского города Саутпорт, штат Северная Каролина. 1 сентября он удил рыбу в Гольфстриме недалеко от города Оушн-Айл-Бич и поймал 935-граммовую кабинцу. До сих пор самая тяжелая кабинца, зарегистрированная IGDA, весила 680 граммов. Она была поймана у берегов Флориды.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда выловил из моря рыбу с головой, похожей на грустное человеческое лицо, и решил, что она забрала у него удачу. По мнению специалистов, рыба напоминала представителей вида Pollicaris.