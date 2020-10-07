Мужчина поймал редчайшую рыбу при помощи воздушного шарика

Житель американского штата Калифорния выловил редчайшего голубого тунца весом 165 килограммов при помощи воздушного шарика. Об этом сообщает издание USA Today.

Адонис Сориано (Adonis Soriano) во время двухдневной рыбалки вблизи острова Сан-Клементе у побережья города Ньюпорт-Бич выловил огромного голубого тунца. Вес рыбы составил 165 килограммов, длина — 2,05 метра, а обхват — 1,54 метра. Улов Сориано мог бы побить рекорд штата, если бы мужчина не использовал поручень судна в качестве рычага и измерил бы тунца на сертифицированных весах. До настоящего времени самый большой выловленный в Калифорнии тунец был пойман в 2016 году и весил 111 килограммов.

Сориано был одним из 18 рыболовов на борту судна Thunderbird. Всего команда поймала 65 голубых тунцов, семь из которых весили более 45 килограммов, четыре — более 90 килограммов и один — весил 165 килограммов.

«Мы подвешиваем рыбу на наполненном гелием воздушном шаре, чтобы ловить этих монстров, чтобы наживка находилась вдали от лодки», — рассказал организатор рыбалки Джефф Прайс (Jeff Price). Он отметил, что участники рыбалки видели, как тысячи рыб выпрыгивали из воды и кормились маленькими анчоусами. «Нужно быть очень удачливыми, чтобы рыбы заглотили именно вашу наживку», — пояснил Прайс.

По его словам, чтобы извлечь из воды тунца весом 165 килограммов, потребовалось немногим менее часа. «Это была интенсивная борьба. Он размотал сотню метров лески во время первой поклевки. Сориано положил удочку на поручень, встал на одно колено и начал крутить ручку настолько сильно, насколько мог. Он сделал отличную работу, выловив тунца», — сообщил Прайс.

В 1970-х годах XX века чрезмерный вылов голубого тунца привел к тому, что вид оказался под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах английского графства Дэвон голубой тунец поразил наблюдающего за ним каякера. Мужчина несколько часов наблюдал за морским обитателями и запечатлел его прыжки на камеру.