Поймана самая старая тропическая рыба в мире

Тропическая рыба, пойманная в 2016 году у берегов Австралии, оказалась самой старой в мире. Об этом сообщает издание The West Australian.

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81-летний пятнистый маколор жил возле рифов Роули в 300 километрах от города Брум в штате Западная Австралия. Его выловили исследователи, которые изучают продолжительность жизни тропических рыб.

Также ученым удалось поймать 79-летнего красного луциана и еще 11 рыб, проживших более 60 лет. Для определения возраста их умерщвляли и подсчитывали зоны роста на отолите (слуховой косточке).

В 2018 году сообщалось, что ученые узнали о смерти австралийского паука-долгожителя, за жизнью которого следили с 1970-х годов. Самка вида Gaius villosus, распространенного на западе Австралии, дожила до 43 лет.