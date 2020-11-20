Женщина с огромным ртом показала его вместительность и получила тысячи долларов

Американка с огромным ртом, прославившаяся в TikTok, продемонстрировала вместительность своего рта в британской передаче This Morning на телеканале ITV. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Саманта Рамсделл (Samantha Ramsdell) из американского города Стамфорд, штат Коннектикут, начала снимать видео для TikTok весной, когда сидела в изоляции из-за коронавирусной пандемии. Вскоре она обнаружила, что больше всего зрителей интересует ее рот, ширина которого — 9,25 сантиметра.

«Когда я строила лица, люди спрашивали: "Что у тебя со ртом?" — рассказала женщина. — Я стала снимать для них смешные видеоответы». В результате за считаные месяцы на нее подписались более 875 тысяч человек. Благодаря такой популярности за каждое видео она получает до 11 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей).

Ведущие This Morning сделали модель головы Саманты Рамсделл в натуральную величину и смогли засунуть ей в рот яблоко, пончик, сложенный пополам сэндвич и рождественскую свечку, которую выиграл один из телезрителей. Американка, общавшаяся с ними по видеосвязи, показала, что яблоки действительно без труда помещаются у нее во рту.

В 2016 году сообщалось, что 19-летний Раджа Тапа из Непала засунул в рот 138 карандашей и таким образом побил мировой рекорд в этом умении. Предыдущий рекордсмен индиец Динеша Шивнафа Упадхайи управился лишь с 92 карандашами.