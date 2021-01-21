Откровенное декольте ведущей возмутило телезрителей

Британская ведущая Сюзанна Рид (Susanna Reid) вышла в эфир утреннего шоу Good Morning Britain на канале ITV в наряде с откровенным декольте. Как сообщает Daily Mirror, ее выбор одежды возмутил некоторых телезрителей.

50-летняя ведущая была одета в ярко-зеленое платье, для образа она также выбрала очки с толстой темной оправой и красную губную помаду. Однако вырез на груди у наряда был крайне глубоким, что посчитали корректным далеко не все поклонники передачи.

Так, в соцсети Twitter пользователи отмечали, что Рид стоило выбирать наряды для утренних эфиров поскромнее. «Сюзанна оголила зону декольте сильнее, чем не так давно это сделала Памела Андерсон», — написал один из юзеров. Другой констатировал, что обожает Рид, но в эфире было «все-таки слишком откровенное декольте для него в это время дня».

Ранее ведущий британского утреннего шоу Good Morning Britain Пирс Морган (Piers Morgan) обругал коллегу, ведущую прогноза погоды Лауру Тобин (Laura Tobin), за неподобающий внешний вид. Он посчитал, что девушка ходит в студии так, как будто она участвует в конкурсе бикини.